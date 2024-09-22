لبنان: حصيلة شهداء قصف الضاحية الجنوبية وانفجارات أجهزة اللاسلكي

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، اليوم السبت، حصيلة شهداء قصف مبنى في الضاحية الجنوبية، وانفجارات أجهزة النداء واللاسلكي في لبنان.

وأفاد الأبيض، في مؤتمر صحفي، بأن الحدثين أسفرا عن استشهاد 70 مواطنا.

وأوضح، أن الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية، أسفرت عن استشهاد 31 مواطنا بينهم 3 أطفال و7 نساء، إضافة إلى إصابة 68 آخرين.

وأشار إلى أن انفجارات أجهزة النداء واللاسلكي في لبنان أسفرت عن استشهاد 39 مواطنا وإصابة 770 بينهم 152 ما زالوا في العناية المركزة.

ووصف الأبيض الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية أمس بجريمة حرب.

المصدر : وكالة وفا