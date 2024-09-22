شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 23 شخصًا جراء تصادم حافلة وسيارة في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصيب العديد من الأشخاص مساء أمس السبت في حادث تصادم بين حافلة وسيارة في مدينة إيسن غربي ألمانيا.

ووفقا لتقييم أولي للشرطة، بلغ عدد المصابين 23 شخصا، وأفادت فرق الإطفاء بأنه جرى نقل 14 شخصا مصابين بجروح متفاوتة الخطورة إلى مستشفيات في إيسن.

وبحسب فرق الإطفاء، فإن إجمالي عدد الأشخاص الذين تأثروا بالحادث الخطير بلغ حوالي 60 شخصا. تقاطع إشارات المرور ووجهت الشرطة نداء للشهود للتحقيق في ملابسات الحادث، وأفادت التحقيقات الأولية للشرطة بتصادم السيارة وحافلة النقل المكوكية، عند تقاطع إشارات مرور.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن من المحتمل أن تكون إحدى المركبتين تجاوزت التقاطع وإشارة المرور حمراء، ولا تزال التحقيقات جارية حول ملابسات الحادث.

وأشارت الشرطة إلى أن الوضع غير واضح جزئيا حيث لا يزال يتعين تحديد هويات جميع الأشخاص المتأثرين.