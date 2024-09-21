شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من فيضانات عارمة.. الأمطار الغزيرة تجتاح غرب اليابان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي شخص واحد حتفه، وسط هطول أمطار غزيرة اجتاحت منطقة في غرب اليابان ضربها زلزال في بداية العام.

ومازال عشرة أشخاص في عداد المفقودين، من بينهم أربعة عمال بناء، كانوا يشاركون في إصلاح الأضرار الناجمة عن الزلزال، حسب وسائل إعلام محلية اليوم السبت.

وأصدرت خدمة الأرصاد الوطنية اليابانية تحذيرا من حدوث فيضانات عارمة، وغرقت الكثير من المنازل في بلدة واجيما في شبه جزيرة نوتو، حسب تقارير وسائل إعلام محلية. هطول أمطار غزيرة وأضافت خدمة الأرصاد الجوية أن أكثر من عشرة أنهار في المنطقة فاضت وتجاوزت ضفافها، وجرى تسجيل هطول أمطار، تجاوزت 120 ملليمترا في الساعة في شبه جزيرة نوتو.

يشار إلى أنه نظرا لتضرر بعض السدود، بسبب الزلزال القوي الذي وقع يوم رأس العام، دعت السلطات السكان إلى اللجوء إلى مكان آمن في الوقت المناسب.

وكانت المنطقة قد دمرت بسبب زلزال بقوة 7.6 درجة، مما أسفر عن مقتل 260 شخصا.