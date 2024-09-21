ضحايا جدد.. النيابة تستمع لأقوال سيدتين يتهمن "التيجاني" بالتحرش بهن في "الزاوية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ صابر المحلاوي:

تواصل النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية تحقيقاتها في اتهام صلاح التيجاني بالتحرش بالفتاة خديجة خالد التي نشرت "بوست" على موقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بتعرضها للتحرش من "التيجاني" خلال ترددها عليه في الدروس الدينية.

وخلال إجراء التحقيقات حضر الى النيابة أثناء التحقيق مع صلاح الدين التيجاني سيدتين أخرتين تقدمن ضده ببلاغ تتهمانه بالتحرش بهما أيضا.

وتستمع النيابة لاقوال الضحيتين الجديدتين حول كيفية تعرضهما للتحرش من صلاح التيجاني وقالت كل منهما انها كانت تتردد عليه في الزاوية التيجانية في امبابة لحضور دروس دينية وانه كان يتحرش بها خلال حضورها او من خلال المحادثات "الشات" بينهما.

ووجهت الفتاة خديجة للشيخ صلاح التيجاني اتهاما بالتحرش بينما حرر التيجاني محضرا ضد الفتاة يتهمها فيه بالسب والقذف والتشهير.

وألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث الجيزة القبض على الشيخ صلاح التيجاني عقب اتهام فتاة له بالتحرش بها وجارٍ عرضه على النيابة العامة والتحقيق معه.

وأوضح مصدر أنه في إطار كشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام إحدى السيدات باتهام أحد الأشخاص مدعيةً كونه شيخ الطريقة التيجانية الصوفية بالتحرش بها وإرساله صور خادشة للحياء لها أثناء محادثاتهما على مواقع التواصل الاجتماعي دون تقدمها ببلاغ في هذا الشأن.

بالفحص تبين تقدم الشخص المذكور ببلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ضد السيدة المشار إليها ووالدها واتهامها بالتشهير والإساءة لسمعته.

وقد تبين أن المذكور غير منتمي للطريقة التيجانية و سبق فصله منها، وهو ما أوضحه مسؤول الطريقة خلال بيانه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار عرض الطرفين على النيابة العامة.