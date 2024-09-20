شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 2023.. الأمم المتحدة نفذت خطط الاستجابة الإنسانية لـ245 مليون شخص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت الأمم المتحدة أنها قامت بتنسيق خطط الاستجابة الإنسانية لـ245 مليون شخص في 74 دولة خلال عام 2023، وقدمت المساعدة المنقذة للحياة والحماية لنحو 160 مليون شخص، وذلك بالتعاون مع شركائها على الأرض.

وبحسب تقرير الأمم المتحدة السنوي عن عملها، الذي صدر قبيل أعمال الدورة رفيعة المستوى 79 للجمعية العامة، فقد خصصت أيضًا مبلغا قدره 22.7 مليار دولار من المساعدات الإنسانية من الجهات المانحة على مستوى العالم، ما مكنها من تنفيذ برامج حيوية في أفغانستان والسودان واليمن والأرض الفلسطينية المحتلة.

بالإضافة إلى المناطق المتضررة من الكوارث الطبيعية، مثل الزلازل في سوريا وتركيا، والفيضانات في ليبيا وملاوي وموزمبيق.