انتشرت عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، معلومات عن انفجار جهاز لاسلكي في أحد المنازل في محيط بلدة البيسارية، وآخر في بلدة صريفا، إلّا أنّ لا صحّة لهذه الأنباء المتداولة.

كانت هذه تفاصيل خبر لا صحة للأنباء المتداولة عن انفجار أجهزة لاسلكية في البيسارية أو صريفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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