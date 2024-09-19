شكرا لقرائتكم خبر عن برلين.. إصابة 12 شخصًا في تصادم حافلة وسيارة إسعاف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصيب 12 شخصًا على الأقل في حادث خطير بين حافلة وسيارة إسعاف في العاصمة الألمانية برلين.

ونقل أربعة من المصابين إلى مستشفيات صباح اليوم الخميس. حوادث الطرق في ألمانيا ووقع الحادث حوالي الساعة 7 صباحًا (التوقيت المحلي) في شارع شتوبنراوخشتراسه بحي تريبتوف.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت سيارة الإسعاف في طريقها لمهمة إنقاذ قبيل وقوع الحادث.

