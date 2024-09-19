بوحبيب: لا يمكننا التحدث مع حزب الله كالسابق لأنه تلقى ضربة قوية مما يجعل رده ضروريًا

ذكر وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، في تصريح لشبكة "سي إن إن"، "أننا نخشى أن تكون الهجمات المتتالية المميتة في لبنان مقدمة للحرب"، مضيفا "نحن بصدد لحظة مخيفة ونخشى الدخول في حرب لأننا لا نريدها".

وشدد بوحبيب على أنه "لا يمكننا التحدث مع حزب الله كالسابق لأنه تلقى ضربة قوية مما يجعل رده ضروريا".