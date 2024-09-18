الارشيف / اخبار العالم

المقاومة العراقية تعلن مسؤوليتها عن استهداف حيفا بالأراضي المحتلة

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، مسؤوليتها عن استهداف هدفاً في حيفا بالأراضي المحتلة أمس الثلاثاء، بواسطة الطيران المسيّر. 

وقالت المقاومة العراقية في بيانها: استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق مساء أمس الثلاثاء الموافق 17 / 9 / 2024 ، هدفاً في حيفا بأراضينا المحتلة ، بواسطة الطيران المسيّر. 

وأكدت المقاومة العراقية، استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا