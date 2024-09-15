إصابة أكثر من 30 مدنيًا في ضربات روسية على خاركيف

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حرب روسيا وأوكرانيا

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ضربات روسيا على أوكرانيا

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولون اليوم الأحد، إن أكثر من 30 مدنيًا أصيبوا في ضربة جوية روسية على مدينة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا.وأوضح الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، أن مبنى سكنيًا مرتفعًا أصيب مما تسبب في إندلاع النيران بين الطابقين التاسع والثاني عشر.وذكر عمدة المدينة ايهور تيريخوف، أن 33 شخصا أصيبوا، من بينهم عدة أطفال.وقبل الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، كانت خاركيف ثاني أكبر مدينة أوكرانية وكان عدد سكانها يتجاوز مليون نسمة.وفي بداية الحرب، حاولت موسكو السيطرة على المدينة، التي تقع على بعد 30 كيلومترا فقط من الحدود.ومنذ ذلك الحين، كانت خاركيف واحدة من أكثر المدن التي تعرضت للقصف العنيف في أوكرانيا.