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إصابة أكثر من 30 مدنيًا في ضربات روسية على خاركيف

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د ب أ - كييف 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قال مسؤولون اليوم الأحد، إن أكثر من 30 مدنيًا أصيبوا في ضربة جوية روسية على مدينة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا.
وأوضح الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، أن مبنى سكنيًا مرتفعًا أصيب مما تسبب في إندلاع النيران بين الطابقين التاسع والثاني عشر.

حرب روسيا وأوكرانيا

وذكر عمدة المدينة ايهور تيريخوف، أن 33 شخصا أصيبوا، من بينهم عدة أطفال.

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وقبل الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، كانت خاركيف ثاني أكبر مدينة أوكرانية وكان عدد سكانها يتجاوز مليون نسمة.

ضربات روسيا على أوكرانيا

وفي بداية الحرب، حاولت موسكو السيطرة على المدينة، التي تقع على بعد 30 كيلومترا فقط من الحدود.
ومنذ ذلك الحين، كانت خاركيف واحدة من أكثر المدن التي تعرضت للقصف العنيف في أوكرانيا.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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