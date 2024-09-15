شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 5 أشخاص في هجوم أوكراني على روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفاد فياتشيسلاف جلادكوف حاكم منطقة بيلجورود اليوم السبت، أن خمسة أشخاص على الأقل أصيبوا في هجوم أوكراني على المنطقة الواقعة جنوبي روسيا.

وذكر جلادكوف أن عدة قنابل يدوية أصابت جزءًا من طريق بين بيلجورود وشبكينو، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص وإحداث أضرار في عدة مركبات. حرب روسيا وأوكرانيا وأصيبت امرأة إثر هجوم لطائرة مسيرة، على منزل في قرية فوزنيسنكوفكا القريبة.



وبدأ الجيش الأوكراني في استخدام المدفعية والطائرات المسيرة لاستهداف مواقع عبر الحدود، في منطقة بيلجورود جنوبي روسيا.

وجاء هذا بعدما شنت قوات موسكو هجومًا، ضد مدينة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا في الصيف.

