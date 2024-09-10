الرئيس الإسرائيلي: أي صفقة لإعادة المختطفين لدى حماس سيكون لها ثمن باهظ

ياسر رشاد - القاهرة - قال يتسحاق هرتسوغ، الرئيس الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بأن أي صفقة لإعادة المختطفين الإسرائيليين لدى حركة "حماس" سيكون لها ثمن باهظ لكن عدم إعادتهم سيكون ثمنه أكثر إيلاما، وفقًا لما أوردته وكالة "سبوتنيك".



ودعا هرتسوغ إلى "بذل كل ما هو ممكن لإعادة المختطفين الأحياء لتأهيلهم والموتى للدفن في إسرائيل"، وذلك في ظل تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقد ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الثلاثاء، بأن القصف الإسرائيلي على مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة، أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، مشيرةً إلى أن الطواقم الطبية انتشلت أكثر من 65 نازحًا بين قتيل وجريح، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مركز قيادة لحركة حماس في المنطقة.

وذكرت، تم انتشال ونقل أكثر من 65 نازحًا بين شهيد وجريح في مجزرة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة".

وأضافت المصادر الطبية، أن "الطواقم الطبية تواجه تحديات كبيرة في انتشال الجثث والمصابين بسبب الدمار الهائل والحفر العميقة. وأن عددًا كبيرًا من سيارات الإسعاف نقلت الشهداء والمصابين إلى المستشفيات الميدانية والمراكز الطبية القريبة، في حين تواصل فرق الإنقاذ البحث عن المفقودين".ودعا هرتسوغ إلى "بذل كل ما هو ممكن لإعادة المختطفين الأحياء لتأهيلهم والموتى للدفن في إسرائيل"، وذلك في ظل تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقد ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الثلاثاء، بأن القصف الإسرائيلي على مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة، أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، مشيرةً إلى أن الطواقم الطبية انتشلت أكثر من 65 نازحًا بين قتيل وجريح، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مركز قيادة لحركة حماس في المنطقة.

وذكرت، تم انتشال ونقل أكثر من 65 نازحًا بين شهيد وجريح في مجزرة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة".

وأضافت المصادر الطبية، أن "الطواقم الطبية تواجه تحديات كبيرة في انتشال الجثث والمصابين بسبب الدمار الهائل والحفر العميقة. وأن عددًا كبيرًا من سيارات الإسعاف نقلت الشهداء والمصابين إلى المستشفيات الميدانية والمراكز الطبية القريبة، في حين تواصل فرق الإنقاذ البحث عن المفقودين".