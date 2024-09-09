شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 440 مليون دولار.. مساعدات سويدية عسكرية جديدة لأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت السويد حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 440 مليون دولار.

وتعد الحزمة الـ17 من نوعها، وتشمل ذخائر لمركبات "سي في 90" القتالية وست طائرات هجومية إضافية من طراز "سي بي 90" ومسيرات صغيرة. مساعدات السويد العسكرية لأوكرانيا وأوضح وزير الدفاع السويدي بال جونسون، أن المساعدات تشمل معدات خاصة بالطائرة المقاتلة "جريبين" من أجل إتاحة أي تبرع بتلك المقاتلات إلى أوكرانيا في المستقبل.

وقال "جونسون"، إنه في حين لا توجد حاليًا خطط لنقل مقاتلات جريبين، فإن التبرع بالمعدات سيسمح بحدوث ذلك في المستقبل.

وتابع: "نريد أن تكون لدينا القدرة على تقديم تبرع محتمل بمقاتلات جريبين في مرحلة لاحقة، ولكن يجب أن يتم تنسيق ذلك على المستوى الدولي".

