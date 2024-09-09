شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: ملايين الأطفال في أفريقيا يتغيبون عن المدارس بسبب الصراعات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الأمم المتحدة اليوم الاثنين، أن نحو 8ر2 مليون طفل في غرب ووسط أفريقيا عاجزون عن الذهاب إلى المدارس بسبب الصراعات.

وكشفت بيانات الأمم المتحدة عن إغلاق أكثر من 14 ألف مدرسة في الربع الثاني من العام الجاري في 24 ولاية في المنطقة الواقعة بين الصحراء الكبرى وحوض الكونغو، حيث يمثل العدد الجديد نحو ألف مدرسة أكثر مما كان عليه الأمر في العام السابق.

وقال المجلس النرويجي للاجئين بمناسبة اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات، إن الدول التي تضررت من ذلك بشكل خاص هي بوركينا فاسو ومالي والكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية. هجوم المتمردين

في مناطق الصراعات، غالبًا ما يهاجم المتمردون المدارس أو يقومون بخطف الأطفال أو المعلمين.

وتقاتل الجماعات الإسلامية مثل بوكو حرام سيئة السمعة في نيجيريا ضد التعليم الحكومي كمسألة مبدأ.

وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية وحدها، أجبرت الصراعات 1457 مدرسة على إغلاق أبوابها منذ بداية العام.