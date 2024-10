شكرا لقرائتكم خبر عن "بوش" يرفض دعم أي مرشح في انتخابات الرئاسة الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

عداء ترامب

أعلن الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش أنه لا يخطط لدعم أي مرشح في السباق الرئاسي لعام 2024.وكان نائب الرئيس في عهد بوش، ديك تشيني، قال الأسبوع الماضي إنه سيعبر الخطوط الحزبية لدعم نائبة الرئيس كامالا هاريس على حساب الرئيس السابق دونالد ترامب، لينضم إلى عدد من الجمهوريين الذين احتشدوا خلف البطاقة الانتخابية الديمقراطية، رغم الخلافات السياسية، وفقًا لموقع أكسيوس الإخباري.وكان تأييد نائب الرئيس الأسبق لهاريس قد جاء بعد تأييد ابنته، النائبة السابقة ليز تشيني، التي شغلت منصب نائب رئيس لجنة 6 يناير، كانت من المنتقدين الصريحين للرئيس السابق ترامب، وقالت إنها ستفعل "كل ما يلزم" لمنع إدارة ترامب ثانية. وقال مكتب بوش إن الرئيس السابق والسيدة الأولى السابقة لورا بوش، لن يدعما أي مرشح أو يعلنا بشكل علني كيف سيصوتان.وأضاف مكتب بوش: "الرئيس بوش ابتعد عن السياسة الرئاسية منذ سنوات".