شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب نقص الأكسجين في الماء.. نفوق الأسماك بخليج إزمير التركي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير البيئة التركي مراد كوروم في مدينة إزمير غرب البلاد، إن الأسماك تنفق بأعداد كبيرة في خليج إزمير بسبب نقص الأكسجين في الماء.

وأضاف الوزير: "لم تعد هناك حياة تقريبا في مناطق معينة بالخليج، فقد نفقت أسماكنا نتيجة نقص الأكسجين، وما يحدث في خليج إزمير كارثة بيئية، وتعطل للنظام البيئي". رائحة كريهة ولاحظ السكان المحليون أن المياه جرفت الأسماك النافقة منذ أغسطس، وخيمت رائحة كريهة على الخليج.

وأوضح كوروم أن الاختبارات كشفت عن نسب صادمة، إذ وصلت نسبة الأمونيا إلى 50 ضعف ما يجب أن تكون عليه، في إشارة إلى أنه كان يجري التخلص من مخلفات المنازل والمصانع في الخليج دون تنقية.