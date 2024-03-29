شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس زراعة النواب: الدولة جادة في التعامل مع مخرجات الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب ومقرر لجنة الزراعة والرى بالحوار الوطني، اهتمام الحكومة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني في محاوره المختلفة، مشيرا إلي أن ذلك يؤكد جدية الحوار الوطنى والحرص علي تنفيذ توصياته تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية التى سبق ووجهت بتنفيذ تلك التوصيات.

وقال " الحصرى"، في تصريحات له اليوم، إن تنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني يتطلب مشاركة من كافة الجهات والمؤسسات، مشيدا بتشكيل لجنة مشتركة من أعضاء الحوار الوطني والحكومة لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والاتفاق علي عقد اجتماعات دورية مع رئيس مجلس الوزراء لمناقشة آلية تنفيذ مختلف التوصيات، وهو الأمر الذى يضمن تنفيذ التوصيات علي أرض الواقع.

وأكد مقرر لجنة الزراعة والرى بالحوار الوطني، أهمية لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، مع أعضاء اللجنة التنسيقية المشتركة للحوار الوطني، التي تضمُ ممثلين عن مجلس الوزراء، ومسئولي الحوار الوطني، بهدف متابعة تنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني في محاوره المختلفة، وما تضمنه من تأكيد رئيس مجلس الوزراء على أن هناك اهتمامٌ جاد بوضع التوصيات والمُخرجات حيز التنفيذ، والتنسيق مع مسئولي الوزارات المعنية، المسئولة عن تنفيذ هذه المخرجات بصورة مباشرة.

وأشار الحصرى، إلي أن الحكومة التزمت بالفعل بتنفيذ عدد من توصيات ومخرجات الحوار الوطنى في عدد من المحاور، وكان من بينها مؤخرا قرار تشكيل المجلس الأعلى للضرائب، مشيرا إلي أهمية ما ذكره رئيس مجلس الوزراء بشأن وضع أجندة تنفيذية للـ 135 توصية التي تُمثل مُخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطني، وفقاً للأولويات التي يتم التوافق عليها.

وأكد الحصرى، أهمية تأكيد أعضاء اللجنة المشتركة خلال الاجتماع علي ضرورة وضع خططًا زمنية مُحددة لتنفيذها عبر الأولويات التي سيتم التوافق عليها، فضلا عن أهمية الخروج بتوافق حول عددٍ من التشريعات المُهمة قبل الفصل التشريعي المُقبل، ليتم عرضها على البرلمان.

وأوضح النائب هشام الحصرى، أن الحوار الوطنى، جاء في وقت هام، ونجح في مناقشة العديد من القضايا برؤى مختلفة، والتوصل إلي توصيات قابلة للتنفيذ بشأنها، وهو الأمر الذى يؤكد صحة ورؤية القيادة السياسية بشأن الدعوة للحوار الوطنى.