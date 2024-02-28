الرئيس البرازيلي أكد أنه لم يتحدث عن المحرقة لدى انتقاده إسرائيل بشأن الحرب في غزة

اكد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أنه "لم يتحدث عن المحرقة لدى انتقاده إسرائيل بشأن الحرب في غزة، وأن ذلك كان تفسير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو".

واوضح في حوار مع شبكة "ريدي تي في"، انني "لم استخدم كلمة المحرقة. المحرقة كانت تفسيرا من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي، ولم تصدر عني".

وتابع في إشارة إلى نتانياهو "لم أكن أنتظر أن تفهم الحكومة الإسرائيلية ما قلته لأنني أعرف هذا المواطن منذ زمن. أعرف أيديولوجيته".

وكان لولا اتهم اسرائيل في 18 شباط بارتكاب "إبادة" خلال الحرب ضد حركة "حماس" المتواصلة في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الاول، ما أثار أزمة دبلوماسية مع إسرائيل.