بيسكوف: روسيا مستعدة لدعم أي إجراءات تؤدي لإطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة

أكّد المتحدّث الرّسمي باسم "​الكرملين​" ​دميتري بيسكوف​، أنّ "​روسيا​ مستعدّة لدعم أيّ إجراءات من شأنها أن تؤدّي إلى إطلاق سراح الرّهائن ووقف ​إطلاق النار​ في ​قطاع غزة​".

وأشار في تصريح صحافي، تعليقًا على تصريحات الرّئيس الأميركي ​جو بايدن​، بأنّ واشنطن وشركاءها يعملون على التّوصّل إلى اتفاق بين ​إسرائيل​ وحركة "حماس"، يشمل وقف القتال في غزة لمدّة 6 أسابيع على الأقل، إلى أنّ "الإجراءات المتّخذة يجب أن تكون بنّاءة، وينبغي أن تهدف إلى إيجاد حلّ شامل للمشكلة، في إطار قرارات مجلس الأمن الدّوليّة المعروفة سابقًا والّتي تمّ اعتمادها".