شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الأسد.. حظك اليوم الأحد 30 مارس: كف عن التردد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتميز مولود برج الأسد بالعديد من الصفات والتي منها تمتعه بشخصية قيادية والطموح الذى ليس له حدود والثقة بالنفس التي تصل لحد الغرور.

برج الأسد فى حظك اليوم

يتسم مولود برج الأسد بصفات أخرى منها تفاخره بمتتلكاته وحرصه على التواجد بدائرة الضوء كما يتمتع بشخصية مرحة رومانسية، حيث يستطيع إحتواء شريك حياته.

مشاهير برج الأسد

ومن مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الأسد على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد المهنى

لا تندفع في إتخاذ أي قرار دون أن تدرسه جيداً، وتعاون مع زملائك في إنجاز بعض المهام حتى تقوى علاقتك بهم، وتعمل في بيئة هادئة مستقرة.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد العاطفى

لا تتردد في التعبير عن حبك لشريك حياتك فهو بحاجة إلى أن تؤكد له بين الحين والآخر إنك مازلت تحبه وتخلص له حتى يطمئن ويبادلك نفس الشعور.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد الصحى

حافظ على صحتك ولا تفرط في تناول الحلوى خلال أيام العيد حتى لا يزيد وزنك، ولذلك عليك بممارسة التمارين الرياضية بشكل يومى.

برج الأسد وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج الأسد خلال الفترة المقبلة، أن يحافظ على صحته ويمارس التمارين الرياضية بشكل يومى حتى يحافظ على رشاقته.