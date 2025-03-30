شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الثور.. حظك اليوم الأحد 30 مارس: تحلى بالصبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مولود برج الثور يتميز بالقوة والثقة في النفس والبساطة في التعامل مع الآخرين، ويعطى ولكن بحدود ولا يترك الأمور للصدفة، ويدرس كل المواقف ويحللها بشكل دقيق، ويعمل بإخلاص ولا يعطى فرصة لغيره أن يتخذ مواقف ضده، وصبور صلب يتحدث بالمنطق والعقل.

برج الثور فى حظك اليوم

صفات مواليد الثور من أصعب صفاته العناد، أما الغيرة على الحبيب فليس لها حدود ولكنه يستخدم فيها العقل، ومحب حالم حساس يحب الإخلاص ويكره الخيانة والكذب .

مشاهير برج الثور

ومن مشاهير برج الثور الفنان جورج كلوني، وفى إطار هذا السياق يقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهنى

يوم جديد تقوم فيه بعمل جماعى ناجح تبهر به رؤساءك مما يساعدك على تحقيق مشاريع قديمة كنت تعمل عليها، وقد تربح بعض الأموال كنت تنتظرها من فترة طويلة.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفى

تتناقش مع الحبيب فى أمور كثيرة عن المستقبل وتنجح فى إقناعه بوجهة نظرك ولكن عليك التحلى بالكثير من الصبر حتى تصل لما تتمناه.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد الصحى

تخرج من وعكة صحية كنت قد مررت بها من أيام قليلة، لذا عليك أن تمارس بعض التمارين الرياضية المفيدة لصحتك والتى قد تساعدك فى نفس الوقت على تحسين حالتك النفسية.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الثور الفترة المقبلة

عزيزى مولود برج الثور الفترة الحالية تعتبر من افضل الفترات التى تمر بها، فحاول أن تستثمرها فى الكثير من الأمور المهنية فهى فترة مثمرة جدًا فى حياتك فحاول أن تستفيد منها.