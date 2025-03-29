الاكثر متابعة اليوم - نسرين طافش مع زوجها طليق ابنة أصالة – صورة

بيروت - سعد محمود - فاجأت الفنانة السورية نسرين طافش، متابعيها، ونشرت عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، أحدث صورها، من رحلة نيلية قامت بها في أجواء رمضانية.

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وكتبت نسرين طافش في التعليق على الصور: “أنا و الحب و أجواء رمضان الساحرة في النيل”.

ظهر برفقتها في الصور زوجها رجل الأعمال المصري أحمد جوهر، والذي كنا انفردنا في الخليج 365 بنشر خبر زواجهما الفترة الماضية، عبر بودكاست (شوية فن)، الذي تقدمه الزميلة مديرة مكتب القاهرة دينا حسين.

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وحسب المعلومات التي وصلت للجرس، تزوجت نسرين طافش من رجل الأعمال المصري أحمد جوهر صاحب دور المجوهرات المصرية الشهيرة (جوهر للمجوهرات).

جوهر هو طليق شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، وكان الزوج الأول في حياة شام قبل أن تنفصل عنه، وتتزوج من رجل الأعمال المصري أحمد هلال والد ابنتها (جيهان).