شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الأسد.. حظك اليوم السبت 29 مارس: تجنب الأطعمة الدسمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتميز مولود برج الأسد بالعديد من الصفات والتى منها الثقة بالنفس التى تصل لحد الغرور والطموح الذى ليس له حدود، كما يتسم بشخصية قيادية.

برج الأسد فى حظك اليوم

يتسم مولود برج الأسد بصفات أخرى منها الرومانسية وحب المرح وحرصه على التواجد بدائرة الضوء والتفاخر بممتلكاته التى تحتوى على قطع باهظة الثمن.

مشاهير برج الأسد

ومن مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الأسد على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد المهنى

لا تنفرد بآرائك واستشر من حولك دائماً، حتى تستطيع الوصول لفكرة أو قرار جيد يساعد على تقدم المؤسسة التى تعمل بها.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد العاطفى

احرص على تحسين علاقتك بشريك حياتك دائماً، ولا تتجاهله حتى يشعر باهتمامك ويبادلك نفس الشعور، وتصبح حياتك مستقرة.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد الصحى

لا تفرط فى تناول الحلوى والأطعمة الدسمة حتى لا تصاب بالسمنة التى طالما حاولت تجنبها، كما عليك بممارسة التمارين الرياضية بشكل يومى.

برج الأسد وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج الأسد خلال الفترة المقبلة أن يتجنب السمنة باتباع نظام غذائى صحى وممارسة التمارين الرياضية بشكل يومى.