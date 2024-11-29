شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الميزان.. حظك اليوم الجمعة 29 نوفمبر: مفاجآت فى انتظارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ برج الميزان يوم 23 سبتمبر وينتهى فى 22 أكتوبر وهو برج هوائى يشتهر مثل برج الجوزاء بتقلب المزاج والتردد لا سيما أمام القرارات الكبيرة، وهو برج يتسم بالمرونة واللباقة والشخصية الخدومة المحبوبة.

برج الميزان فى حظك اليوم

برج الميزان فى العلاقات العاطفية لا يحب المناطق الرمادية إنما يميل إلى الوضوح والحسم رغم أنه يتردد فى العموم.

مشاهير برج الميزان

ومن مشاهير برج الميزان الممثلة كاثرين زيتا جونز، ويقدم ”الخليج 365” لمولود برج الميزان توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد المهنى

لقد تلقيت الكثير من المساعدة من زملائك فى العمل، والآن حان الوقت لرد الجميل، لذا سوف تساعد شخصًا ما في العمل اليوم، وهذا من شأنه أن يعزز مكانتك في مكتبك ويزيد من شعبيتك ورغم أنك قد تعمل لفترة أطول اليوم، فإن هذا يستحق الجهد المبذول.

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد العاطفى

لقد جلبت الأنشطة الكوكبية وقتًا مضطربًا في علاقتك، كانت الأيام القليلة الماضية مليئة بالأحداث وهذا وضعك في مزاج دفاعي، حيث تأمل فقط الحفاظ على الهدوء والحفاظ على السلام، ومع ذلك هذا هو الوقت المناسب لاستكشاف علاقتك بأسلوب أكثر عدوانية لفهم عمقها.

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد الصحى

الآن هو الوقت المناسب لمراجعة نظامك الغذائي بشكل كامل، تأكد من تضمين الكثير من الفواكه والخضراوات والحليب والبروتين الخالى من الدهون فى نظامك الغذائى لأن هذا ضرورى لصحتك الجيدة.

برج الميزان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

هناك بعض المفاجآت فى انتظارك اليوم، لكن لا تقلق كلها مفاجآت سارة من المرجح أن تتحقق بعض الأشياء التى كنت تنتظرها منذ فترة طويلة اليوم، بعض جهودك التي كنت تعتقد أنها ضاعت ستنجح أخيرًا، لذا احتفل الليلة مع العائلة والأصدقاء، وربما يكون لديهم أيضًا أخبار جيدة لمشاركتها.