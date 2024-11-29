شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج القوس.. حظك اليوم الجمعة 29 نوفمبر: اثبت جدارتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إيجابى، مباشر ومنفتح، هذه أبرز صفات برج القوس، معدنه القصدير وحجره التركواز، ويحب الأزرق السماوى، مقبل على الحياة ولديه رغبة فى الامتداد إلى جميع الآفاق، كما أنه دائم الأحلام ومتعطش إلى المعرفة وإلى السفر والخبرة، وهدفه هو كشف ذاته.

برج القوس فى حظك اليوم 29 نوفمبر

برج القوس مغامر بالفطرة ويحب السفر والاستكشاف بمفرده يحب القوس أيضًا توسيع آفاقهم من خلال كتاب أو فيلم جيد.

مشاهير برج القوس

من مشاهير برج القوس نجلاء فتحى، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهنى

تجد اليوم بعض الأمور الجديدة فى مجال العمل والتى تحتاج إلى بذل الجهد المضاعف، حاول أن تثبت جدارتك فى إنجاز تلك المهام لكسب الثقة من الرؤساء والزملاء.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفى

تقيّدك الواجبات، ويجدر بك الالتزام بها وتأديتها على أكمل وجه، تثقلك الواجبات العائلية أو الشخصية، وتشعر بالانزعاج من بعض تصرفات حبيبك.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد الصحى

لا تكثر من تناول المنبهات حتى لا تؤثر على صحتك بشكل سلبى، وتصيبك بحالة من الإرهاق الذى يساعد الكسل على التمكن منك.

توقعات علماء الفلك الفترة المقبلة لمواليد برج القوس

يمكنك البدء بشىء جديد، أو إنهاء مشروع كان يستغرق الكثير من وقتك أو تنفيذ مهمة كنت تؤجلها، تواصل مع الأصدقاء القدامى والجدد واستمتع، قد يكون التسوق ممتعًا بشكل خاص اليوم.