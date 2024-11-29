شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الجوزاء.. حظك اليوم الجمعة 29 نوفمبر: تتذكر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برج الجوزاء ذكى عاطفى وديناميكى، يشتهر بوجود جانبين مختلفين فى حياته، ماهر فى التواصل مع الآخرين، يعمل بجدية وأفكاره متنوعة.

برج الجوزاء فى حظك اليوم 29 نوفمبر

مولود برج الجوزاء سريع البديهة، لا يتعثر الجوزاء أبدًا فى الماضى ولا يفكر فى ما كان، فإنهم يمضون قدمًا بتفاؤل شديد ولديهم القدرة على النظر دائمًا إلى الجانب المشرق والهبوط على أقدامهم فى أى موقف تقريبًا.

مشاهير برج الجوزاء

ومن مشاهير برج الجوزاء مارلين مونور، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك وحظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.

برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد المهنى

سيكون عملك أكثر كفاءة ودون عناء، أنت ربيت نفسك وأفكارك، سيتم تقليص القائمة التى تضعها فى بداية اليوم لما يجب عليك إنجازه، أنت تستحق مكافأة.

برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد العاطفى

استعد لبعض المحادثات المفعمة بالحيوية بينك وبين الشخص، الذى وضعت قلبك بين يده، أنتما متميزان فى زيادة عقد الرباط المقدس، أنتما صادقان مع بعضكما، وهذا يجعلكما فريدان.

برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد الصحى

اهتم بصحتك وترتيب أوراقك وقائمة أعمالك حتى لا تثقل على نفسك، حاول أن تحصل على إجازة تتمتع فيها بالطبيعة من حولك، ويفضل أن تكون وسط مجموعة محببة إليك.

برج الجوزاء وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

صديق قديم يأتى إليك وتقضيا وقتًا ممتعًا سويًا تتذكران فيه الأيام الماضية واللحظات السعيدة والمواقف البهجة التى مررتما بها فى الماضى، يدعم ذلك بعضًا من الصور التذكارية الجميلة.