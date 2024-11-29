شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الأسد.. حظك اليوم الجمعة 29 نوفمبر: حيوية وإنجاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برج الأسد النارى يستمر فى الفترة من 23 يوليو إلى 22 أغسطس، وهو البرج النارى الذى يتمتع بثقة شديدة فى النفس ورغبة فى السيطرة والقيادة، ورغم أنه يطمح إلى القيادة دائمًا إلا أنه يواجه مشكلة فى طريقه إلى هذا الموقع بسبب عناده الشديد وعدم مرونته خاصة فى التعامل مع المواقف الطارئة.

برج الأسد فى حظك اليوم

ويشتهر مواليد برج الأسد بأنهم شديدو السخاء يحبون إنفاق المال بكثرة سواء لتدليل أنفسهم أو المحيطين بهم، ويتميزون بطيبة القلب أيضًا والقدرة على التسامح.

مشاهير برج الأسد

ومن مشاهير برج الأسد الفنان الراحل فريد شوقى، ويقدم ”الخليج 365” لمولود برج الأسد توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد المهنى

تشعر بالحيوية وتريد أن تتولى المزيد من العمل وما زلت سعيدًا، وهذا يدل على أن الأمور تسير فى اتجاه إيجابى فى مكان ما، لكن وسط كل هذا الحماس، لا تتجاهل صحتك، العقل السليم فى الجسم السليم.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد العاطفى

سيزورك اليوم شخص من ماضيك، على الرغم من أن هذا الشخص قد لا يكون محل اهتمامك الرومانسى، سيزودك بمعلومات مهمة يمكن أن تساعدك على حل الارتباكات التى كنت تحملها معك لفترة طويلة، اتخذ خطوتك الأولى نحو الشفاء بمساعدة هذه المعلومات.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد الصحى

احرص على تقوية مناعتك هذه الفترة فهناك عدوى خفيفة منتشرة هذه الأيام مع تقلب حالة الجو، اهتم بالرياضة قدر الإمكان ولو لوقت قصير.

برج الأسد وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

لقد حظيت بفرصة جيدة للتعرف على أشياء جديدة فى الحياة، فقط كن مستعدًا لمواجهة التحديات التى تعترض طريقك، كن مستعدًا لشرح أى شىء يتم سؤالك عنه، ستستمر جهودك لفترة طويلة وستضع أساسًا متينًا لتحقيق تقدم أفضل، لا تنسى تجديد نشاطك وتدليل نفسك فى خضم كل هذا.