شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الجوزاء.. حظك اليوم الجمعة 22 نوفمبر: قرار يسعدك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مولود برج الجوزاء، متسرع بعض الشىء فى اتخاذ قرارته، رغم أنه إنسان ذكى للغاية، ويتسم بالحيوية والنشاط لكنه يختلف عن الآخرين، كما أنه يمتلك مجموعة كبيرة من الأصدقاء، وروحا مرحة للغاية وشخصيته جذابة.

برج الجوزاء فى حظك اليوم الجمعة 22 نوفمبر

مولود برج الجوزاء حساس جدًا عاطفى ويعشق القراءة والموسيقى والفن، وكريم ومتسامح لكنه لا ينسى الإساءة.

مشاهير برج الجوزاء

ومن مشاهير برج الجوزاء حسن شحاتة، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك وحظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهنى

حاول أن تعمل بجدية وتركيز وفكر هذه الفترة، فهناك من يراقب عملك ويضعك فى تحدٍ أمام رؤسائك، لكن مع ذلك هناك قرار سعيد سيزف إليك قريبًا يرفع من درجتك الوظيفية ويزيد من ثقتك وثقة الآخرين فيك.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفى

الماضى يطاردك وتشعر بالحنين له فى كل لحظة تمر بها، فهى قصة جميلة وانتهت لكنها تركت مشاعر رقيقة تداعبك بين الحين والآخر.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد الصحى

أنت تعانى من آلام فى عمودك الفقر، بسبب وزنك المتزايد، لا يجوز أن تترك نفسك بهذا الوزن الملفت للنظر، حاول أن تنظم وجباتك الغذائية، وتشرب الكثير من الماء.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء الفترة المقبلة

ترقية قريبة فى الطريق إليك، لذلك عليك أن تجتهد وتفكر فى كيفية تطوير أدائك المهنى بشكل مستمر، كما أن الحبيب القديم يفرض نفسه عليك من جديد، لذلك حاول أن تتسم بالهدوء وتجمع أفكارك وترتبها.