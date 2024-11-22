شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الثور.. حظك اليوم الجمعة 22 نوفمبر: ابحث عن شريك حياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسم مولود برج الثور بالعديد من الصفات، والتى منها تمتعه بشخصية قوية، ورومانسى كما يحب عمله ويحرص على إتقانه.

برج الثور فى حظك اليوم

يتصف مولود برج الثور بصفات أخرى منها الصبر الطويل الذى يساعده على تحمل الصعاب التى يمر بها، ورومانسى.

مشاهير برج الثور

ومن مشاهير برج الثور الفنان العالمى رامى مالك، وفى إطار هذا السياق يقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهنى

احسب خطواتك جيداً ولا تتسرع فى أى قرار حتى تحقق النجاح الذى تحلم به، وإياك والاستسلام للكسل والخمول مرة أخرى.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفى

ابحث عن شريك حياة يتوافق معك فى صفاتك الشخصية، حتى تشعر بالاستقرار والحب الذى تحلم به وتكون معه أسرة صغيرة كما كنت تحلم طوال الوقت.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد الصحى

مارس التمارين الرياضية بشكل يومى حتى تخسر دهون جسمك الزائدة، وتشعر بالحيوية والنشاط مرة أخرى.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الثور الفترة المقبلة

يجب على مولود برج الثور خلال الفترة المقبلة أن يحب عمله ويتقنه، ويتجنب التسرع فى اتخاذ أى قرار ويسعى لتكوين أسرة صغيرة.