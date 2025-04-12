ذياب بن محمد بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف محمد علي البلوشي

ابوظبي - سيف اليزيد - حضر سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأُسر الشهداء، حفل الاستقبال الذي أقامه المستشار علي محمد عبدالله البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، بمناسبة زفاف نجله محمد على كريمة خميس عبيد حمرعين الظاهري.

وأعرب سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد عن خالص التهاني للعروسين، متمنياً لهما حياة أُسرية هانئة وسعيدة.

حضر حفل الاستقبال، الذي أُقيم اليوم في قاعة الخبيصي في منطقة العين، عددٌ من كبار المسؤولين وأقارب العروسين، وجمعٌ من المدعوّين.