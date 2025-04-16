الامارات | «التربية» تنظم معارض توظيف لاختيار المعلمين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعد وزارة التربية والتعليم لتنظيم معارض توظيف متخصصة في إمارات الدولة، خلال الشهرين الجاري والمقبل، لرفد الميدان التربوي بكفاءات تدريس مؤهلة.

ووفقاً لإعلان رسمي صادر عن الوزارة، ينطلق المعرض في دبي السبت المقبل، ثم في أبوظبي يوم الأربعاء 23 أبريل الجاري، ثم في الشارقة يوم السبت 26 من الشهر نفسه.

وتستكمل الوزارة المعارض لاحقاً في مدينة زايد 30 أبريل الجاري والأول من مايو المقبل، ورأس الخيمة في الثالث من مايو، والفجيرة 10 مايو، وعجمان 17 مايو، والعين 21 مايو.

ودعت الوزارة الخريجين المؤهلين في التخصصات التربوية المختلفة إلى الحضور والمشاركة، مشيرة إلى أن المعرض يشكل فرصة فريدة للمعلمين الباحثين عن وظائف في القطاع الحكومي، حيث سيتم إجراء مقابلات مبدئية في الموقع، والرد على الاستفسارات، وتعريف المتقدمين بشروط التوظيف والفرص المتاحة في مدارس الدولة، ويشمل المعرض مختلف التخصصات.

وكانت الوزارة أعلنت في فترات سابقة، عن وظائف شاغرة في تخصصات عدة، منها اللغتان العربية والإنجليزية، الرياضيات، العلوم، التربية الإسلامية، التربية البدنية، التربية الفنية، إضافة إلى عدد من التخصصات النوعية الأخرى المرتبطة بالمرحلتين التأسيسية والثانوية.

وشددت على ضرورة التسجيل المسبق لحضور المعرض عبر الرابط الإلكتروني الخاص:

careers.ese.gov.ae، أو من خلال التواصل عبر البريد الإلكتروني: [email protected]، حيث يتوجب على المتقدمين تعبئة نموذج التوظيف الإلكتروني، وتحميل السيرة الذاتية، والشهادات الأكاديمية، والخبرات العملية، وأي مستندات داعمة قبل الموعد المحدد.

وستحضر لجان التوظيف المتخصصة في كل معرض لمراجعة الطلبات وإجراء مقابلات مبدئية مع المرشحين الذين تنطبق عليهم الشروط، تمهيداً لضمهم إلى العملية التعليمية في العام الدراسي الجديد، وسيتم التركيز على مدى توافر المعايير المهنية، والقدرة على التدريس، والكفاءة في استخدام تقنيات التعليم الحديثة.

وتسعى الوزارة من خلال المعارض إلى ضمان جاهزية المدارس الحكومية لاستقبال الطلبة بكادر تدريسي مكتمل مع انطلاق العام الدراسي المقبل، بما ينعكس إيجاباً على استقرار البيئة التعليمية وجودة المخرجات.