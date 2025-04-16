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الامارات | حمدان بن محمد يتفقد المبنى رقم 3 بمطار دبي وقاعة كبار الشخصيات والسوق الحرة

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | حمدان بن محمد يتفقد المبنى رقم 3 بمطار دبي وقاعة كبار الشخصيات والسوق الحرة 1/2
  • الامارات | حمدان بن محمد يتفقد المبنى رقم 3 بمطار دبي وقاعة كبار الشخصيات والسوق الحرة 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أمس، مطار دبي الدولي، واطلع على سير العمل في مبنى رقم (3)، ومجمل الخدمات التي تقدمها مطارات دبي للمسافرين، وكذلك عمليات التطوير المستمرة لتوفير أعلى معدلات الراحة لمستخدمي مطار دبي، لاسيما إجراءات وصول المسافرين ومغادرتهم.

كما تفقد سموّه قاعة كبار الشخصيات للدرجة الأولى، ودرجة رجال الأعمال الخاصة بمجموعة «طيران الإمارات»، وقام سموّه بجولة في السوق الحرة الخاصة بمطار دبي الدولي.

. حمدان بن محمد تابع عمليات التطوير المستمرة لتوفير أعلى معدلات الراحة لمستخدمي مطار دبي، لاسيما إجراءات وصول المسافرين ومغادرتهم.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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