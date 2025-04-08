الامارات | حمدان بن محمد يستعرض مع وزير الشؤون الخارجية الهندي العلاقات الثنائية وآفاقها المستقبلية

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يستعرض مع وزير الشؤون الخارجية الهندي العلاقات الثنائية وآفاقها المستقبلية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم الثلاثاء، سوبرامنيام جايشانكار وزير الشؤون الخارجية الهندي، حيث إستعرض سموه وسوبرامنيام جايشانكار ، العلاقات الثنائية وآفاقها المستقبلية في ضوء الحرص المشترك على توسيع دائرة التعاون ضمن مختلف القطاعات الحيوية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App