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الامارات | حمدان بن محمد يستعرض مع وزير الشؤون الخارجية الهندي العلاقات الثنائية وآفاقها المستقبلية

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دبي- الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | حمدان بن محمد يستعرض مع وزير الشؤون الخارجية الهندي العلاقات الثنائية وآفاقها المستقبلية 1/2
  • الامارات | حمدان بن محمد يستعرض مع وزير الشؤون الخارجية الهندي العلاقات الثنائية وآفاقها المستقبلية 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم الثلاثاء، سوبرامنيام جايشانكار وزير الشؤون الخارجية الهندي، حيث إستعرض سموه وسوبرامنيام جايشانكار ،  العلاقات الثنائية وآفاقها المستقبلية في ضوء الحرص المشترك على توسيع دائرة التعاون ضمن مختلف القطاعات الحيوية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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