الامارات | تحديث رموز «المواقف العامة» في المناطق المميزة بدبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت شركة باركن أنه مع بدء سريان العمل بالرسوم المرنة للمواقف العامة في دبي، سيتم إدخال تحديثات لرموز جديدة للوحات المواقف في بعض المناطق، حيث سيتم عرض الرسوم المُحدثة على اللافتات في مواقع الوقوف وعبر مواقع وتطبيقات باركن وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وعبر قنوات التواصل الاجتماعي.

وأكدت «باركن» في إجابات عن أسئلة الجمهور بشأن الرسوم المرنة الجديدة التي بدأ تطبيقها فعلياً أول من أمس، تغيير بعض المناطق في الفئات «C» و«B» و«A»، و«D» إلى «CP»، و«BP»، و«AP»، و«DP»، موضحة أن المناطق المميزة هي التي تحتوي على حرف (P).

ودعت «باركن» المتعاملين إلى التحقق من الرموز المحدثة عند الركن، التي يتم عرضها بوضوح على اللوحات الإرشادية في المواقف العامة، مع توافر التحديثات على الموقع الإلكتروني وتطبيق «باركن» الذكي، لافتة إلى أن رسوم التعرفة المرنة لمواقف المركبات في ساعات الذروة أصبحت ستة دراهم لكل ساعة للمواقف المميزة، وأربعة دراهم لكل ساعة للمواقف العامة المدفوعة الأخرى. أما في الأوقات العادية، فإن التعرفة في المنطقتين تكون متساوية.

وأوضحت شركة باركن، أن مناطق المواقف العادية في إمارة دبي هي النهدة الأولى والنهدة الثانية والقصيص، والممزر وأبوهيل والراشدية، وند الحمر والقوز 1 و3 و4. أما المناطق المميزة التي ستشهد تطبيق التعرفة المرنة فهي: الخليج التجاري (بيزنس باي)، ووسط المدينة ونايف والفهيدي، والوصل وشارع الشيخ زايد (الطريق الرئيس من مركز دبي التجاري العالمي إلى أم الشيف)، وجميرا (الطريق الرئيس) والبرشاء 1.