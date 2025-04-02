حمدان بن محمد يزور قيادة قوات الاحتياط في أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - زار سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قيادة قوات الاحتياط في أبوظبي.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «زرت قيادة قوات الاحتياط في أبوظبي، والتقيت بمجموعة من الضباط والأفراد من منتسبي هذه القوات.. فخورون بمستوى الجاهزية والكفاءة العالية التي يتمتع بها كافة المنتسبين، ونثمن جهودهم ودورهم في تعزيز المنظومة الدفاعية لضمان أمن واستقرار الدولة».

وأضاف سموه: «أبناء الإمارات المخلصون مستعدون لتلبية نداء الواجب في مختلف مواقع المسؤولية، لتبقى بلادنا واحة أمن وأمان واستقرار وازدهار».