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الامارات | مكتوم بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة عوشة بنت مكتوم

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | مكتوم بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة عوشة بنت مكتوم 1/2
  • الامارات | مكتوم بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة عوشة بنت مكتوم 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس، واجب العزاء في وفاة عوشة بنت مكتوم، حرم خليفة جمعة النابودة، ووالدة خالد خليفة النابودة، وذلك خلال زيارة سموّه مجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموّه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيدة، سائلاً المولى، عزّ وجلّ، أن يتغمّدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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