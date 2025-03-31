الامارات | حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة عوشه بنت مكتوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم (الإثنين)، واجب العزاء في وفاة عوشه بنت مكتوم حرم سعادة خليفة جمعة النابوده، ووالدة خالد خليفة النابوده، وذلك خلال زيارة سموّه لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموّه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيدة، سائلاً المولى عزّ وجلّ، أن يتغمّدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.