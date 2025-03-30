الامارات | محمد بن راشد: كل عام وأملنا يتجدد بغد أفضل للجميع..

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: كل عام وأملنا يتجدد بغد أفضل للجميع.. والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، شعب الإمارات وجميع الشعوب العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك.
وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "عيدكم مبارك … كل عام وشعب الإمارات وجميع الشعوب العربية والإسلامية بخير وأمان واستقرار وازدهار ..
كل عام وأملنا يتجدد بغد أفضل للجميع ..
كل عام وجميع المسلمين في فرح ومحبة وسلام".
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