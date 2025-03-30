مركز جديد لعلاج غسيل الكلى في أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية - معاً، الجهة الحكومية الرسمية في أبوظبي لتلقّي المساهمات الاجتماعية من خلال منصة مخصصة، عن تعاونها مع مجموعة «بيورهيلث»، أكبر مجموعة للرعاية الصحية متكاملة في الشرق الأوسط، وشركة «صحة»، إحدى المنشآت التابعة لها، لافتتاح مركز علاج غسيل الكلى في أبوظبي.

وتتولى شركة «صحة» إدارة المركز الذي يقدم خدماته لأفراد المجتمع من ذوي الدخل المحدود ممن يعانون من الفشل الكلوي، مما يضمن وصولاً أكبر إلى الرعاية الأساسية وتحسين مستويات صحة ورفاه مجتمع أبوظبي.

تعمل هيئة معاً على تخصيص جزء من المساهمات المجتمعية لدعم هذا المشروع في إطار جهودها الرامية لدعم المبادرات الاجتماعية التي تهدف إلى معالجة الأولويات الاجتماعية في أبوظبي. ويأتي المشروع في إطار المبادرة التي أطلقتها هيئة معاً مؤخراً بعنوان «من المجتمع للمجتمع»، وانسجاماً مع إعلان «عام المجتمع» في دولة الإمارات.

وتتولى شركة «صحة»، التابعة لـ«بيورهيلث» إدارة المركز، الذي يتيح المركز لمرضى الفشل الكلوي الحصول على علاج غسيل الكلى مجاناً لضمان وصول مرضى الكلى ذوي الدخل المحدود في أبوظبي إلى العلاج اللازم والضروري لهم.

وقال عبدالله حميد العامري، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية - معاً: «نودّ أن نتوجه بجزيل الشكر والتقدير لجميع المساهمين على جهودهم ودعمهم القيّم في افتتاح مركز غسيل الكلى التابع لشركة صحة، الذي يلعب دوراً محورياً في الحفاظ على حياة مرضى الكلى. ويأتي افتتاح المركز في إطار مبادرتنا «من المجتمع للمجتمع»، والتي تهدف إلى دعم المشاريع التي تعزز التعاون المجتمعي، مع تأكيد قدرة المجتمع على تحقيق أثر مجتمعي إيجابي طويل الأمد.

ويتماشى المشروع مع التزام هيئة معاً بضمان وصول أفراد المجتمع إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية، مما يساهم في تحسين جودة الحياة لأفراد المجتمع في أبوظبي». وسبق أن بدأ المشروع بتحقيق أهدافه في تعزيز المشاركة المجتمعية من خلال عدد من المبادرات مثل مبادرة دائرة البلديات والنقل، والتي جمعت عدداً من الفنانين المشاهير، بمن فيهم، غياث الروبة، ونديم كا، وتشارلي فيلا جراسيا، وكريستيان راي. وقد ساهم كل فنان بـ 40 ساعة لتصميم ورسم جداريات نابضة بالحياة، لتعزيز التجربة الشفائية للمرضى.

خدمات الرعاية الصحية الشاملة

قال سعيد جابر الكويتي، الرئيس التنفيذي لشركة «صحة»: «تلتزم شركة صحة بضمان استمرارية تقديم خدمات الرعاية الصحية الشاملة التي يحتاجها المرضى وفق أعلى المستويات العالمية، وبما يتماشى مع عام المجتمع في دولة الإمارات. وبصفتنا جزءاً من شركة بيورهيلث، نلعب دوراً رئيسياً في تمكين هذا المركز الحيوي، وتوفير المرافق المناسبة والخبرات اللازمة لدعم مجتمعنا. وتوفر هذه المبادرة دليلاً واضحاً على أهمية التعاون بين هيئة المساهمات المجتمعية - معاً وبيورهيلث، ودوره الكبير في إحداث تأثير إيجابي وتحسين حياة الأفراد».

ويقع المركز في شارع زايد الأول، ويتسع لـ 112 مريضاً ممن يحتاجون إلى جلسات غسيل الكلى ثلاث مرات أسبوعياً. وتسعى شركة «صحة» إلى توسيع المركز مستقبلاً لاستيعاب 56 مريضاً إضافياً، وتقديم خدمات غسيل الكلى البريتوني في المراحل المقبلة.