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الامارات | حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة حمد بن محمد بوهليبة

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دبي - وام 0 تبليغ

  • الامارات | حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة حمد بن محمد بوهليبة 1/2
  • الامارات | حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة حمد بن محمد بوهليبة 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم، واجب العزاء في وفاة حمد بن محمد بوهليبة، وذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء في منطقة العوير بدبي.   

وأعرب سموّه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيد، سائلاً المولى عزّ وجلّ، أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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