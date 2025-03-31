حاكما الشارقة و رأس الخيمة يعزيان خادم الحرمين في وفاة مطلب بن عبدالله النفيسة

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (وام)

بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيتي تعزية إلى أخيهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبَّرا فيها عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما بوفاة معالي الدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة.

كما بعث سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، برقيات تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين.

كما بعث سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، برقية تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين.