الامارات | العيد الأحد أم الاثنين في الإمارات.. ماذا تتوقع الحسابات الفلكية ؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، في تصريح لـ " الإمارات اليوم"، أنه من المتوقع عدم امكانية ثبوت رصد الهلال بعد غروب شمس يوم السبت المقبل، ويستكمل يوم 30 من رمضان يوم الأحد ، والعيد الاثنين 31 مارس، وذلك وفق الحسابات الفلكية، مع الاخذ بالاعتبار بأن مواعيد المواسم الدينية يتم إعلانها وفق الضوابط الشرعية من الجهات المختصة.

ودعا مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، المختصين والخبراء وأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين إلى تحري هلال شهر شوال لعام 1446هـ بعد مغيب شمس يوم السبت 29 رمضان الجاري الموافق 29 مارس 2025م.

وأهابت "لجنة تحري هلال شهر شوال" المنبثقة عن المجلس انطلاقاً من اختصاصه بتحري الأهلة في الدولة كل من يرى الهلال التواصل معها على الرقم: 027774647، أو عبر الرابط: https://forms.office.com/r/2NMuJDytiU

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان إنه من المتوقع أن يولد هلال شهر شوال يوم السبت 29 مارس الساعة 14:58 بتوقيت الإمارات، ويغرب بعد غروب الشمس بنحو 5 دقائق في الامارات ، ونحو 10 دقائق في مكة المكرمة ،وسيكون عمر الهلال ( الفترة من الاقتران إلى وقت الرصد مع غروب الشمس) نحو 3:35 في الامارات و نحو 4:25 في مكة المكرمة ، وارتفاعه وقت غروب الشمس فوق الافق الغربي في مكة المكرمة نحو 2 درجة ، فيما يكون مماس للأفق الغربي مع غروب الشمس في الامارات.

وذكر أنه وفقا لأبحاث الرصد الفلكي و بياناتها الموثقة لفترة تزيد عن 100 عام ، وتشمل اكثر من 5000 عملية رصد موثقة علميا لرصد الهلال الوليد ، وضعت اشتراطات لم يثبت ان تم رصد الهلال بصورة موثقة علميا دون هذه الحدود الدنيا لهذه الاشتراطات و التي اخذت من بيانات الرصد البصري للهلال سواء بالعين المجردة او المنظار او التلسكوب و في أجواء مثالية للرصد الفلكي ، مشيرا إلى أن هذه الضوابط تضمن نمو قوس النور و تشكل الهلال في الهلال الوليد بمقدار قابل للرصد .

وشرح أن أهم هذه الاشتراطات : ولادة القمر الجديد قبل غروب للشمس ، بعد القمر عن الشمس لا يقل عن 6 درجات ، عمر القمر لا يقل عن 12 ساعة ، و أن يمكث فوق الافق بعد غروب الشمس فترة لا تقل عن 20 دقيقة.

ولفت الجروان أنه عدا حدوث ولادة القمر الجديد ، فإن بقية الشروط غير متحققة مساء يوم 29 رمضان . وعليه نتوقع عدم امكانية ثبوت رصد الهلال بعد غروب شمس السبت ، و يستكمل يوم 30 من رمضان يوم الأحد ، و العيد الاثنين 31 مارس.