الامارات | تعاون بين «التعليم العالي» و«الاعتماد الأميركي» لتعزيز برامج التمريض

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلةً في مفوضية الاعتماد الأكاديمي، مذكرة تفاهم مع هيئة اعتماد برامج التمريض التعليمية في الولايات المتحدة الأميركية (ACEN)، بهدف تعزيز التعاون لإثراء جودة برامج التمريض التعليمية، ورفع مستوى المعايير الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي بدولة الإمارات، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية لتعزيز كفاءة القطاع الصحي الوطني.

وقال مدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي بالإنابة، الدكتور أمجد محمد قنديل: «يمثل هذا التعاون تأكيداً على التزام الوزارة مواصلة تطوير جوانب منظومة التعليم المهني، لتخريج كفاءات تمريضية عالية الجودة، وقادرة على تلبية الاحتياجات الصحية في الدولة والعالم، حيث ستسهم هذه الاتفاقية في ضمان توافق برامج التمريض الأكاديمية في الدولة مع متطلبات الاعتماد الدولي، بما يرسخ مكانة الدولة مركزاً رائداً في مجال التعليم الطبي على مستوى المنطقة».

وأضاف قنديل: «هذه الاتفاقية ستسهم في تعزيز آليات التقييم الأكاديمي والتعاون البحثي بين المؤسسات التعليمية في الإمارات ونظيراتها الدولية، ما يعزز مكانة الدولة كوجهة تعليمية رائدة في التخصصات الصحية». وتابع: «تعكس هذه الاتفاقية حرص دولة الإمارات على تحقيق نقلة نوعية في قطاع التعليم العالي، من حيث توفير فرص متنوعة للطلبة والمدرسين والمؤسسات الأكاديمية، للاستفادة من أحدث التطورات في المناهج وأساليب التدريس، إضافة إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية الدولية الرائدة في شتى المجالات والتخصصات».

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون في مجالات تطوير سياسات وإجراءات ضمان الجودة للبرامج التمريضية في دولة الإمارات، بما يعزز من مصداقيتها واعتمادها دولياً، وتنظيم مراجعات أكاديمية مشتركة بين الجانبين من أجل تحقيق أعلى مستويات الجودة في التعليم التمريضي، بالتزامن مع تمكين مؤسسات التعليم العالي الإماراتية من الحصول على اعتمادات دولية لبرامج التمريض، بما يعزز من فرص خريجيها للالتحاق بسوق العمل محلياً وعالمياً. كما تركز مذكرة التفاهم على تبادل المعارف والخبرات حول أحدث الابتكارات في مجال التعليم في التمريض، وضمان تكامل المناهج مع التطورات الحديثة في الممارسات الطبية.

وتمثّل الاتفاقية خطوة نحو تحقيق رؤية دولة الإمارات في تطوير منظومة تعليمية متكاملة ومتقدمة تدعم النمو المتسارع الذي يحققه قطاع الرعاية الصحية على المستوى الوطني، عبر إعداد كوادر تمريضية مؤهلة قادرة على مواكبة مختلف التحديات الصحية المستقبلية.