اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | عبدالله بن زايد يبحث ووزير الخارجية الإيطالي هاتفيا تعزيز علاقات التعاون

0 نشر
أبوظبي - وام 0 تبليغ

  • الامارات | عبدالله بن زايد يبحث ووزير الخارجية الإيطالي هاتفيا تعزيز علاقات التعاون 1/2
  • الامارات | عبدالله بن زايد يبحث ووزير الخارجية الإيطالي هاتفيا تعزيز علاقات التعاون 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله بن زايد يبحث ووزير الخارجية الإيطالي هاتفيا تعزيز علاقات التعاون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي اليوم مع معالي أنطونيو تاجاني، وزير الخارجية الإيطالي، مختلف مسارات التعاون بين دولة الإمارات والجمهورية الإيطالية، وسبل تعزيزها في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين.

واستعرضا عدداً من الموضوعات المرتبطة بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وشراكتهما الاستراتيجية في القطاعات المتصلة بأولوياتهما التنموية.

كما تناول سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي أنطونيو تاجاني خلال الاتصال الهاتفي مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements