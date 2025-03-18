سلطان الجابر: يوم زايد للعمل الإنساني يجسد مسيرة العطاء في مجتمع الإمارات

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تدعم جهود العمل الإنساني محلياً وإقليمياً ودولياً، وتنظر إلى يوم زايد للعمل الإنساني على أنه تجسيد للمسؤولية القيمية والأخلاقية الإماراتية التي تعكس مسيرة العطاء المباركة التي غرسها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

وأضاف: «في عام المجتمع، يكتسب هذا اليوم أهمية إضافية وتفاعلاً دولياً كبيراً يجسد الإنجازات الوطنية في مجال العمل الإنساني، وما تقدمه دولة الإمارات من مبادرات وشراكات ومساعدات، لتكون حافزاً على مضاعفة الخير والتعاون الإنساني، وتعزيز التسامح والرحمة والأخوة الإنسانية ومبادئ المسؤولية الاجتماعية، والعطاء الإنساني والتنمية المستدامة.

وقال معاليه: «يعتبر يوم زايد للعمل الإنساني مناسبة وطنية لتسليط الضوء على مسيرة العطاء المستدام التي أرسى ركائزها الوالد المؤسس، مما رسخ الدور الإنساني لدولة الإمارات، باعتبارها نموذجاً فريداً في العطاء والتعايش القائم على قيم أصيلة تضع الإنسان والإنسانية ضمن أولوياتها، وتدعم الجهود كافة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حرصاً على ترك بصمة إماراتية واضحة في مسيرة الحضارة الإنسانية».