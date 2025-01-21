الامارات | "الحجز الإلكتروني" يعزز الاستدامة وانسيابية الحركة المرورية في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسهم التحوّلُ في تطبيق استراتيجية التحوّل نحو الحجز الالكتروني في مركبات الأجرة في تعزيز الاستدامة وانسيابية الحركة المرورية في إمارة دبي بفضل تحفيز رواد مركبات الأجرة إلى استخدام تقنيات الحجز الالكتروني مما أثّرَ بشكل إيجابي وواضح على الحد من عملية تجوال مركبات الأجرة في طرق وشوارع الإمارة بالنظر لانشغال معظم هذه المركبات بتلبية طلبات محجوزة مسبقا من خلال التطبيقات الذكية.

في الوقت نفسه، شهد هذا القطاع تطوّراً كبيراً، خلال العام الماضي: (2024) بفضل الأداء الملفت لهذا القطاع والتحسّن الملحوظ في خدماته بسبب حرص هيئة الطرق والمواصلات على تطبيق استراتيجية توسيع وتعزيز التحوّل نحو الحجز الإلكتروني.

تقليل الازدحام المروري

وتفصيلاً، قال مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، عادل شاكري: "تحرص الهيئة باستمرار ومن خلال جميع مؤسساتها وقطاعاتها على بذل أقصى الجهود لوضع الخطط الكفيلة بتقليل الازدحام المروري، الذي تشهده الإمارة بفضل التقدّم والنمو الاقتصادي والسكاني في المدينة. وقد حققت الهيئة إنجازات مهمة في إطار جهودها المستمرة لتحويل قطاع مركبات الأجرة في دبي إلى الحجز الإلكتروني، حيث أدت سلسلة من المبادرات الاستراتيجية في العامين الأخيرين إلى الارتقاء بتعزيز انسيابية الحركة المرورية وكفاءة الخدمة وزيادة رضا المتعاملين".

وأكّدَ شاكري أن قطاع مركبات الأجرة في إمارة دبي شهد ارتفاعاً في معدل نمو الحصة السوقية لرحلات الحجز الإلكتروني بنسبة 16% خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023، إضافة إلى ارتفاع الحصة السوقية لشركة (هلا) خلال ساعات الذروة من 42% عام 2023 إلى 50% عام 2024، وهو ما يؤكد تفضيل رواد مركبات الأجرة المتزايد في الإمارة للحجز الإلكتروني على حجز المركبات من الطريق، وتقليل سير ما يعادل 7600 مركبة عادية يومياً من الطريق، وذلك من خلال إضافة مركبات أجرة مُخَصَّصَة لخدمة الحجز الإلكتروني خلال ساعات الذروة، وهو ما أدى إلى تشجيع الركاب على التحول إلى الحجز الإلكتروني لمركبات الأجرة بما ينسجم والإيفاء باحتياجاتهم في هذا المجال، كما رفعت الهيئة مؤشرات الأداء الرئيسة لتوفر مركبات الأجرة خلال أوقات الذروة لتعزيز تقديم الخدمة وتوسيع نطاقها.

وأضاف شاكري: "ارتفع مستوى رضا كُل من المتعاملين وسائقي مركبات الأجرة بشكل ملحوظ، حيث بلغ زمن الوصول لأكثر من 74% من الرحلات المنفذة عبر الحجز الإلكتروني أقل من 3.5 دقائق، فضلاً عن زيادة رضا السائقين بفضل تقليل وقت القيادة بمقدار 50 دقيقة يومياً، وتقليل مسافة التنقل بنسبة 4% عام 2024".

خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

أما من الناحية البيئية، فقد أسهمت استراتيجية التحوّل نحو خدمات الحجز الإلكتروني لمركبات الأجرة بشكل كبير في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 20,000 طن خلال عام 2024 من خلال خفض متوسط القيادة المهدرة للسائق دون راكب بمقدار 3 كيلومترات لكل رحلة عن طريق الحجز الإلكتروني مقارنة برحلات مركبات الأجرة العادية، أي ما يعادل توفير 5 دقائق من القيادة المهدرة.

وتؤكد هذه النتائج الإيجابية نجاح المبادرات الاستراتيجية لهيئة الطرق والمواصلات لتحديث وتبسيط خدمات مركبات الأجرة في دبي وتعزيز الاستدامة وجودة الخدمة وجعلها في متناول الجمهور من مختلف شرائح المجتمع بما في ذلك السكان والزوّار والسيّاح القادمين إلى الإمارة من مختلف بلدان العالم.