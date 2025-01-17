الامارات | محمد بن زايد ومحمد بن راشد: الإمارات ستبقى رمزاً للخير والبناء وواحة للأمن والأمان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن السابع عشر من يناير يوم نستذكر فيه النخوة وتماسك شعب الإمارات وتضامنه.

وأضاف سموّه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «نخلّد هذه القيم نبراساً للأجيال القادمة، ومصدراً لإلهامها في العطاء والتفاني والتضحية، حتى تظل دولة الإمارات على الدوام رمزاً للخير والبناء من أجل شعبها والبشرية».

كما نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهذه المناسبة تدوينة على منصة «إكس»، قال سموه فيها: «نستذكر في السابع عشر من يناير مشاعر الوحدة والولاء والالتفاف والنخوة من شعب الإمارات مواطنين ومقيمين».

وأضاف سموّه: «ستبقى قيمنا الراسخة في التضحية والعطاء والتفاني منارة لنا وللأجيال القادمة، وستبقى الإمارات واحة للأمن والأمان والاستقرار والازدهار».

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة: «نستذكر في 17 يناير النخوة والصمود وحب الوطن والاعتزاز بالانتماء إليه، والثقة بقدرتنا على مواجهة التحديات».

وأضاف سموّه في منشور على حسابه في منصة «إكس»، أمس: «ستبقى الإمارات بقيادتها وشعبها وقيمها الأصيلة حصناً منيعاً، ورمزاً للبناء والتنمية والازدهار».

منصور بن زايد:

. نستذكر في 17 يناير النخوة والصمود وحب الوطن والاعتزاز بالانتماء إليه.