الامارات | سفيرة الإمارات تقدم أوراق اعتمادها إلى ملك الدنمارك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدَّمت فاطمة خميس المزروعي، سفيرة فوق العادة لدولة الإمارات لدى مملكة النرويج، أوراق اعتمادها إلى الملك فريدريك العاشر ملك مملكة الدنمارك كسفيرة غير مقيمة لدى الدنمارك، وذلك خلال مراسم جرت بالقصر الملكي في العاصمة كوبنهاغن.

ونقلت فاطمة المزروعي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله ، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة إلى ملك الدنمارك ، وتمنياتهم لبلاده وشعبه المزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل فريدريك العاشر السفيرة تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

كما تمنى الملك للمزروعي التوفيق في مهام عملها وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع الإمارات العربية المتحدة بمملكة الدنمارك.

من جهتها، أعربت المزروعي عن اعتزازها بتمثيل دولة الإمارات لدى الدنمارك وحرصها على تعزيز العلاقات وتفعيلها في شتى المجالات.

وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون وبحث سبل تنميتها بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.