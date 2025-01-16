الامارات | "الخارجية" تتسلم البراءة القنصلية من القنصل العام للصومال

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شكرا لقرائتكم خبر عن "الخارجية" تتسلم البراءة القنصلية من القنصل العام للصومال والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - "تسلم السيد راشد عبدالله القصير نائب مدير مكتب وزارة الخارجية في دبي، البراءة القنصلية لسعادة أحمد محمود ديرية القنصل العام لجمهورية الصومال في دبي والإمارات الشمالية، وذلك بمقر مكتب الوزارة في دبي.
ورحب القصير بالقنصل العام بمناسبة تعيينه، وأشاد بالعلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي تربط بين البلدين الصديقين، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديد.
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