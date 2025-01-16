الاقتصاد

سعر الريال القطرى اليوم الخميس 16-1-2025 فى منتصف التعاملات

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سعر الريال القطرى اليوم الخميس 16-1-2025 فى منتصف التعاملات

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ـ مروة الغول

الخميس، 16 يناير 2025 12:27 م

يقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.80جنيه للشراء.

13.87جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.90جنيه للشراء.

13.86جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.90جنيه للشراء.

13.84جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك المصرى الخليجي

12.88جنيه للشراء.

13.88جنيه للبيع.


سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

13.87جنيه للشراء.

13.85جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.78جنيه للشراء.

13.84جنيه للبيع.

 

 

 


 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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